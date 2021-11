Covid: task force dalla Lombardia in Sierra Leone

Partita da Linate, guidata dal dottor Agostino Miozzo, la task force di Areu Lombardia che avrà il compito di vaccinare contro il Covid 500.000 persone in Sierra Leone.

La proposta lanciata qualche settimana fa dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, in accordo con il presidente della Regione, Attilio Fontana, è oggi realtà. È infatti partita da Linate, guidata dal dottor Agostino Miozzo, la task force di Areu Lombardia che avrà il compito di vaccinare contro il Covid almeno 500.000 persone in Sierra Leone. Un’iniziativa che ha avuto anche il ‘via libera’ del Governo italiano e del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Polo Figliuolo. Fanno parte della task force che affiancherà Agostino Miozzo in questa prima missione che durerà circa 10 giorni Thea Scognamiglio, medico vaccinatore di Areu; Davide Zenoni, direttore UOC farmacia ASST Nord Milano; Roberto Tansini, logista di Areu e Roberto Moretti, direttore UOC gestione assistenza primaria pediatrica di Famiglia dell’Ats di Bergamo.

