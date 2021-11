Varese si illumina per Natale

Lo spettacolo del Natale torna a Varese. Luci e atmosfere magiche sono pronte, infatti, a colorare le prossime festività della 'città giardino'. Il primo appuntamento, allora, sarà venerdì 26 novembre, quando verranno accese le oltre 800 mila lucine tra piazza Monte Grappa, Giardini Estensi e diverse vie, per poi spostarsi anche al Sacro Monte. Più precisamente, il programma prevede alle 18.30 l'illuminazione dell’albero di piazza Monte Grappa, il mercatino e le vie di Varese. Quindi, ci si trasferirà, appunto, ai Giardini Estensi dove alle 19 verrà svelata la nuova scenografia natalizia. Un percorso speciale, luminoso e natalizio immerso nel verde.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro