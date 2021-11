Ginnastica Ritmica Nervianese protagonista agli Italiani

La Ginnastica Ritmica Nervianese è ritornata dai campionati Italiani che si sono svolti a Foligno (Perugia) con un'ampia serie di soddisfazioni che ne attestano il buon livello di qualità e di lavoro svolto.

Fabiola Sutera e Aurora Barbuzzi campionesse italiane nell'esercizio e palla a nastro, Chiara Rebasti sesta nella categoria Senior alle clavette. La Ginnastica Ritmica Nervianese è ritornata dai campionati Italiani che si sono svolti a Foligno (Perugia) con un'ampia serie di soddisfazioni che ne attestano il buon livello di qualità e di lavoro svolto. "Un risultato - afferma in una nota il sodalizio nervianese con riferimento al primo posto del duo Sutera-Barbuzzi - frutto del lavoro e dell'impegno di queste due ginnaste che con serietà e lavoro sono arrivate sul gradino più alto del podio italiano". Per quanto riguarda la prestazione di Rebasti, il gruppo ha parlato di "Una gara di altissimo livello dove la finale non era per nulla scontata". Una vittoria che rappresenta elemento di orgoglio non soltanto per la ginnastica ritmica, ma per tutta la città. Tanto che il primo cittadino Daniela Colombo ha voluto esprimere le sue felicitazioni "Per gli splendidi risultati ottenuti a Foligno al Campionato nazionale di Specialità Gold di ginnastica ritmica". E ha concluso: "Siamo tutti fieri di voi".

