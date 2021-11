Veicoli storici: bollo più semplice

Dal 1° gennaio 2022 per beneficiare dell'esenzione del bollo auto non sarà più necessario inoltrare una richiesta formale alla Regione Lombardia, sarà sufficiente far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo (art. 1, comma 1048, della legge 145/2018), rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile.

Dal 1° gennaio 2022 per beneficiare dell'esenzione del bollo auto non sarà più necessario inoltrare una richiesta formale alla Regione Lombardia, sarà sufficiente far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo (art. 1, comma 1048, della legge 145/2018), rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile. Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della registrazione. Sono altresì acquisiste all’archivio regionale della tassa auto le annotazioni sulla carta di circolazione dei Certificati di Rilevanza Storica registrate prima del 1° gennaio 2022. Poiché l’annotazione sulla carta di circolazione fa riferimento al veicolo, in caso di successivi passaggi di proprietà non sarà più necessario comunicare variazioni soggettive a Regione. Le esenzioni riconosciute entro il 31 dicembre 2021 tramite le vecchie procedure restano valide ma in caso di un futuro passaggio di proprietà del veicolo

esente. Il nuovo proprietario, per conservare il diritto all’esenzione, dovrà far annotare il Certificato di rilevanza storica sulla carta di circolazione. La presentazione dell’istanza alla Regione Lombardia continuerà ad essere necessaria per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale o per i quali non sia possibile effettuare l’annotazione che altrimenti sarebbero soggetti al pagamento della tassa di circolazione.

