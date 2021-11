'Azzalin': terza dose per residenti e operatori

“È fondamentale proseguire la campagna vaccinale senza indugio, per favorire all’interno della nostra comunità la necessaria protezione di gruppo. Siamo per questo davvero lieti della responsabilità che ancora una volta residenti ed operatori hanno dimostrato. Sono segnali di serenità e fiducia davvero preziosi”. Questo il commento della coordinatrice della Casa Famiglia di Inveruno ‘E.Azzalin’ Daria Chiodini, in relazione all’avvio della campagna vaccinale della dose booster.

richiamo. ADESIONE MASSICCIA - “Venerdì 5 novembre – spiega la Coordinatrice – ha preso avvio la campagna. Tutte le 72 dosi booster consegnateci sono state somministrate a residenti ed operatori. Per i restanti si procederà tenendo conto del superamento dei sei mesi dalla seconda dose, così come previsto dai protocolli sanitari in materia”. CON IL VACCINO SI TORNA A VIVERE - “Si tratta di un traguardo fondamentale che dimostra grande maturità da parte di tutto il personale della Casa Famiglia. Viene, inoltre, riconosciuto il lavoro di sensibilizzazione e comunicazione che la Direzione di Sodalitas ha avviato da tempo. Occorre comunque proseguire, continuando con rigore e puntualità nell’applicazione delle regole di prevenzione. Lo spazio però per ritornare a progettare, programmare con un po’ più di libertà è tornato”.

