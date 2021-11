Incontro Lombardia-Stati Uniti

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, ha ricevuto, a Palazzo Lombardia, Thomas Smitham, Incaricato d'Affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, accompagnato dal Console Generale a Milano, Robert Needham.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, ha ricevuto, a Palazzo Lombardia, Thomas Smitham, Incaricato d'Affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, accompagnato dal Console Generale a Milano, Robert Needham. Un incontro cordiale che ha consentito al presidente Fontana di focalizzare temi di reciproco interesse a partire da quelli relativi alla situazione della pandemia, con i positivi risultati della campagna vaccinale che mantengono la Lombardia in una situazione favorevole anche per la ripresa delle attività economiche e imprenditoriali. I dati del Pil regionale, quello dell'export e della capacità economica più in generale, mostrano un tessuto regionale sano e proiettato verso il futuro con ottimismo e fiducia. La Lombardia, con i 'fondamentali economici' sani, si conferma un partner solido per gli Stati Uniti. Infine, soddisfazione è stata espressa dal presidente Fontana per la realizzazione della nuova sede del Consolato Americano a Milano, che sorgerà nella zona del Portello.

