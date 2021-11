Il progetto 'Folle Amore. Arte Musica e Teatro', la mostra degli autori delle Botteghe d'Arte del Museo dell'ospedale Paolo Pini di Milano si sposta da Palazzo Lombardia alla Villa Reale di Monza dove sarà aperta giovedì 11 e venerdì 12 novembre.

Il progetto 'Folle Amore. Arte Musica e Teatro', la mostra degli autori delle Botteghe d'Arte del Museo dell'ospedale Paolo Pini di Milano si sposta da Palazzo Lombardia alla Villa Reale di Monza dove sarà aperta giovedì 11 e venerdì 12 novembre. Le 75 opere, realizzate da 36 autori, sono state visitate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dagli assessori Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura) e dal direttore generale dell'Ospedale Niguarda Marco Bosio. L’esposizione si propone di far conoscere il mondo e l'ambiente del Museo d'Arte Paolo Pini (MAPP) e delle Botteghe d'Arte, dove la personalità e la diversità di ciascuno vengono coltivate attraverso l'atto creativo nei laboratori con la collaborazione di arte terapisti esperti e artisti professionisti che lavorano a stretto contatto con i frequentatori delle Botteghe d'Arte. Il MAPP è un museo d'arte contemporanea che ha trasformato il Paolo Pini in un luogo di cura, arte e cultura. Costituisce la sezione artistica del Museo Regionale della Psichiatria dell'Ospedale Niguarda, riconosciuto nel 2007 da Regione Lombardia come Raccolta Museale. RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE - Il MAPP e le Botteghe d'Arte sono progetti ideati e realizzati dal 1993 da Teresa Melorio e Enza Baccei grazie alla collaborazione tra ARCA Onlus Associazione per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazione Psicosociale e il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'Ospedale Niguarda nell'ambito del processo di trasformazione dell'ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DEL NIGUARDA - Le Botteghe d'Arte e il Centro Diurno afferiscono al DSMD (Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze) dell'Ospedale dell'ASST Niguarda e comprendono laboratori di arti visive, danza, musica con attività di canto individuale e corale, teatro, scrittura creativa, promozione del MAPP e visite guidate. PRESIDENTE FONTANA: SINERGIE TRA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI - "Sono particolarmente lieto di visitare questa mostra - ha detto il presidente Fontana - che è la testimonianza di un nuovo modo di interpretare la cura: la bellezza estetica è un valore curativo in sè. Ringrazio gli artisti e l'associazione che ha curato questo progetto, in sinergia con Regione Lombardia e Ospedale Niguarda. Un esempio di collaborazione concreta tra istituzioni e associazioni". GALLI: MOSTRA DI GRANDE VALORE - "Conosco molto bene il Museo d'Arte Paolo Pini - ha detto l'assessore Galli. Si tratta di una realtà importante non solo dal punto di vista terapeutico, ma anche culturale. Tant'è vero che il museo è trai quelli riconosciuti da Regione Lombardia. La mostra ‘Folle Amore' sorprende e affascina per il grande valore artistico delle opere esposte. A dimostrazione di quanto la formula adottata dal MAAP - affiancare gli artisti terapisti ad artisti professionisti - sia incisiva e vincente perché consente la più autentica e matura espressione pittorica. E le tele esposte ne sono la prova”. BOLOGNINI: CONTINUIAMO A SUPPORTARE QUESTE ATTIVITÀ - "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Bolognini - continua ad essere vicina e supportare queste attività. L'incontro con nuove forme artistiche, la partecipazione a tutte le fasi organizzative della realizzazione del prodotto artistico e il confronto con il pubblico sono gli elementi fondanti di questa esperienza di successo, dall'intrinseco valore sociale e culturale oltre che terapeutico".

