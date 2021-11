Lavori centro polifunzionale

Tanto attesi, sono decollati. I lavori che porteranno alla creazione di un centro polifunzionale a Olcella sono diventati realtà.

Tanto attesi, sono decollati. I lavori che porteranno alla creazione di un centro polifunzionale a Olcella voluto dalla giunta del sindaco Susanna Biondi sono diventati realtà. E rispondono all'intento dell'amministrazione di dotare la frazione di uno spazio

polivalente in cui poter praticare varie attività di carattere sociale a beneficio di chi vi risiede. Il progetto non ha incontrato valutazioni unanimi sul territorio essendo stato osteggiato dal centrodestra che ha espresso in più di un'occasione qualche perplessità sia per l'idea in sé sia per l'ubicazione individuata. Ma, afferma il consigliere delegato Daniele Dianese, "In questo modo si offrirà alla cittadinanza uno spazio per l'incontro e la socialità oltre a nuovi servizi, riqualificando e valorizzando una zona importante della frazione a poche centinaia di metri da tutto". Dianese ha ringraziato sia il primo cittadino che l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli per avere creduto nel progetto e averlo messo in campo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro