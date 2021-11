Palazzo Malinverni, campus scolastico

Si terrà nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, nel cortile di Palazzo Malinverni a Legnano, il Campus di orientamento scolastico 2021.

Si terrà nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, nel cortile di Palazzo Malinverni a Legnano, il Campus di orientamento scolastico 2021. La manifestazione torna, dopo la sospensione per emergenza sanitaria dell’anno scorso, per offrire agli studenti e alle loro famiglie il modo di conoscere da vicino le realtà formative e ottenere così le prime informazioni utili a orientare la scelta degli studi superiori e per dare agli istituti secondari superiori un’ulteriore occasione di visibilità rispetto agli open day che saranno organizzati nelle rispettive sedi. "È motivo di soddisfazione registrare il ritorno di un’iniziativa che, nelle edizioni precedenti, aveva sempre registrato un grande successo –spiega l’assessore all’Istruzione Ilaria Maffei - L’orientamento è un passaggio decisivo per aiutare i ragazzi a scegliere la scuola che più si addice alle loro attitudini e un fattore fondamentale per prevenire la dispersione scolastica. Un altro impegno cui siamo chiamati, anche alla luce delle richieste del mondo del lavoro, è incentivare la scelta di percorsi di studio a indirizzo scientifico. Sono percorsi, questi, su cui gravano ancora stereotipi di genere, come dimostra il numero basso di iscrizioni da parte di ragazze alle facoltà universitarie afferenti le discipline Stem". Due le novità dell’edizione di quest’anno: la prima è rappresentata dalla sede; non un istituto scolastico, per cui si sarebbero posti problemi organizzativi per gli accessi, ma il Palazzo Municipale, che apre così le sue porte, per un pomeriggio, a ragazzi e famiglie. La seconda riguarda il volantino dell’iniziativa, che sarà tradotto in più lingue con l’intento di permettere la comprensione alle famiglie non originarie dell’Italia e coinvolgerle nella manifestazione.

