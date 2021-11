Scuole e educazione all'igiene: incidenza Covid a -14%

L’Università Vita-Salute San Raffaele ha condotto un’osservazione sulle scuole della Lombardia che hanno aderito a 'Igiene Insieme'.

Al centro dell'attenzione sono state le scuole della Lombardia; l'argomento, o meglio la ricerca, ovviamente nell'anno e mezzo (quasi due) di pandemia, non poteva che riguardare, appunto, il Covid, più precisamente l'importanza dell'igiene e dell'educazione ad essa associata nel contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus negli istituti dell'Infanzia e alla Primaria. Una vera e propria osservazione, dunque, di carattere empirico in 140 scuole aderenti al progetto di Napisan 'Igiene Insieme' che ha visto alla regia l'Università Vita-Salute San Raffaele, tramite un team coordinato dal professor Carlo Signorelli (Università Vita-Salute San Raffaele) e con la partecipazione di Anna Odone (ordinario di Igiene all'Università di Pavia) e Lucia Bricchi (medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele) e con la partnership de 'La Fabbrica'. L'INCIDENZA - L'incidenza di casi Covid-19 registrata in queste realtà scolastiche per il periodo analizzato è stata di 643 casi su 100.000, contro 747 casi su 100.000 registrati, invece, in regione Lombardia. Tutto ciò si traduce in una riduzione di incidenza, statisticamente significativa, pari al 14% nelle scuole aderenti all'iniziativa. Alla luce dei risultati ottenuti, così come suggeriscono anche gli esperti che hanno condotto lo studio, emerge un'importanza sempre più stringente della prevenzione e dell'educazione (già fondamentale in qualsiasi ambito della nostra vita) con particolare riferimento all'igiene.

