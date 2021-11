Successo per 'Abilmente'

Si chiude oggi il Salone delle Idee Creative firmato Italian Exhibition Group, con grande soddisfazione di espositori e appassionati del Nord-Ovest italiano per il format più amato d’Italia dedicato al Do It Yourself.

È all’insegna del successo che si è svolta la prima edizione di Abilmente Milano. Il Salone delle Idee Creative, format dedicato al Do It Yourself di Italian Exhibition Group - IEG, si conclude oggi al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, registrando un’ottima affluenza e confermando la scelta strategica della nuova location per intercettare il desiderio della community di appassionati ed espositori del Nord-Ovest d’Italia di incontrarsi dal vivo e in sicurezza, potendo accedere ad un’offerta qualificata e ampia di materiali, corsi e workshop dimostrativi proposti da oltre 100 espositori selezionati sul territorio e da fuori regione.

La soddisfazione degli espositori e la calorosa accoglienza riservata dalla città di Milano al laboratorio esperienziale del Do It Yourself più amato d’Italia confermano il format vincente di IEG, capace di integrare oltre 500 attività esperienziali organizzate dalle menti creative più apprezzate del settore, che hanno saputo coinvolgere curiosi ed esperti di tutte le età, alla possibilità di acquistare gli ultimi prodotti, supporti e materiali per sperimentare tutte le tecniche dei diversi mondi della creatività: dalla carta allo scrap, dai bijoux alla decorazione, dal cucito al ricamo.

Ma le novità non sono finite per il Salone di IEG, che nel 2022 si farà in quattro: oltre agli appuntamenti, ormai consolidati, a Vicenza e Roma, e al ritorno nella città di Milano, è già in calendario il debutto di Abilmente Torino, al Lingotto Fiere, che aprirà le porte agli appassionati del DIY del Piemonte e d’oltralpe, portando con sé tutta l’expertise di una manifestazione che da 15 anni è il riferimento del settore nel panorama italiano.

IEG estende così il calendario 2022 del Salone delle Idee Creative con un programma ricco di appuntamenti primaverili e autunnali, dal Nord al Centro Italia: nel quartiere fieristico di Vicenza dal 24 al 27 febbraio e dal 13 al 16 ottobre; al Superstudio Maxi di Milano dal 10 al 13 marzo e dal 3 al 6 novembre, a Lingotto Fiere di Torino dal 17 al 20 marzo e dal 20 al 23 ottobre, in Fiera di Roma dal 22 al 25 settembre.

