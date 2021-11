Valorizzazione attività agrituristica

Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà giovedì 11 novembre il bando dedicato alla valorizzazione dell'attività agrituristica.

Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà giovedì 11 novembre il bando dedicato alla valorizzazione dell'attività agrituristica. Sono a disposizione 8 milioni di euro per ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico. "Il comparto agrituristico - ha ricordato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - è stato tra i più colpiti dalla pandemia". "Nella fase più acuta - ha proseguito - abbiamo dato a queste imprese 6.500 euro direttamente sul conto corrente per affrontare la crisi. Ora mettiamo a disposizione altre risorse per puntare su multifunzionalità ed efficientamento delle strutture". "In questi anni - ha aggiunto l'assessore - ci siamo occupati di rendere più moderna la legge regionale, alzando la soglia minima di territorialità dei prodotti e al contempo semplificando le norme su numero dei pasti, delivery e offerta verso i consumatori". "I 1.688 agriturismi lombardi - ha osservato Rolfi - sono sempre più votati alla multifunzionalità, ossia alla diversificazione dei servizi offerti. Il legame tra agricoltura e turismo deve essere sempre più forte anche alla luce delle rinnovate esigenze di turisti e consumatori". "Abbiamo adattato il bando alle esigenze di questo periodo - ha concluso l'assessore lombardo - introducendo novità richieste dal settore". IL BANDO - Possono partecipare le imprese agricole individuali e società agricola di persone, capitali o cooperative. Le domande vanno presentate entro l'11 febbraio 2022. Tra le novità introdotte nel bando di quest'anno figurano anche la possibilità di acquistare attrezzature necessarie a garantire il distanziamento e la sanificazione dei locali utilizzati per l'attività agrituristica; l'acquisto di tensostrutture per attività all'aperto e l'acquisto di attrezzature funzionali all'attività agrituristica, come abbattitori, frigoriferi o forni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro