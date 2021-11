Anche quest'anno, sostieni la ricerca con dolcezza: non perdere l'appuntamento con i cioccolatini della ricerca. Sabato 6 novembre i volontari AIRC ti aspettano in oltre 1.200 piazze in tutta Italia.

Anche quest'anno, sostieni la ricerca con dolcezza: non perdere l'appuntamento con i cioccolatini della ricerca. Sabato 6 novembre i volontari AIRC ti aspettano in oltre 1.200 piazze in tutta Italia. Con un contributo di 10 euro potrai ricevere una confezione di 200 grammi di finissimi cioccolatini Lindt assortiti fondenti, perfetti anche per fare un gradito e goloso regalo a chi ami. Inoltre potrai trovare i cioccolatini della ricerca su appuntamento in tutte le filiali del gruppo Banco BPM, oltre che su Amazon.it.

