I trend della creatività

Rammendo creativo, laboratori di calligrafia, carta fatta a mano, bijoux personalizzati, tecniche di legatoria, corsi di uncinetto. La capitale della moda italiana fa il pieno di creatività con la prima edizione di Abilmente Milano, il salone di Italian Exhibition Group che ha aperto le porte alla community di crafter del Nord-Ovest della Penisola per eventi e novità tutte da esplorare fino a domenica 7 novembre. Oltre 100 espositori e più di 500 corsi in presenza al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, che accoglie per la prima volta il popolo delle creative che possono incontrarsi, in presenza e in completa sicurezza, alla scoperta della manifestazione di riferimento per il settore in Italia. Laboratorio esperienziale dove mettere “le mani in pasta”, Abilmente Milano è anche un luogo dove scoprire tutte le novità della carta, scrap & colore, bijoux, decorazione, cucito & filato e ricamo, dai materiali agli strumenti, dalle tecniche alle abilità. Tra gli stand delle tre aree speciali La Via Delle Idee per incontrare le crafter più attive sul web, Cucito su di Te, laboratorio di moda slow, artigianale e sostenibile, e Paper ‘N ‘Joy dedicato alla carta, spazio anche a materiali riciclati e fibre sostenibili da indossare, tra collane e bracciali realizzati con i semi di palma dell’Ecuador (Pachita), foulard in fibra di bamboo per colorare il proprio outifit (Innbamboo the Original), capi d’abbigliamento e accessori con materiali inutilizzati delle grandi aziende tessili (Malvestita Lab). STORIE MILANESI E LOMBARDE SI RACCONTANO AD ABILMENTE - Tanti i creativi di Milano e della Lombardia che hanno scelto il nuovo appuntamento con Abilmente per trasferire agli appassionati del fai-da-te consigli ed esperienze per dare forma alla fantasia attraverso la creatività. Con i plotter da taglio Cricut di Necchi Italia si impara a personalizzare oggetti e biglietti. Zucchero Filato gioca con i colori su filati, tessuti e passamaneria e riempie le giornate di divertimento, aiutando principianti ed esperti a trovare ispirazioni fuori dal comune. Dedicati alla carta e alla lettura i milanesi SpazioB**k e Impronte d’Autore, con strumenti e materiali per professionalizzarsi nel mondo della creatività tra disegno, pittura, stampa, tintura, paper craft, timbri, fustelle, washi tape a fantasia giapponese e pennarelli calligrafici effetto gesso. A tema natalizio il programma di Ehi! Che corsi, che mette a disposizione in fiera il necessario per specializzarsi nella confezione di pacchetti regalo, per costruire un villaggio di Natale impreziosito da elementi riciclati, o ancora coltivare piante senza vaso con la tecnica giapponese Kokedama. MILLE IDEE PER UN NATALE DO IT YOURSELF - Calendari dell’Avvento ricamati, ghirlande natalizie di feltro e cappottini di lana. Sono le proposte delle creative di Abilmente in preparazione al Natale alla portata di tutti i visitatori tramite dei pratici kit Do It Yourself. Serenità di Campagna fornisce una selezione di materiali per ricamare e decorare canovacci, portachiavi, libri e cuscini, Cose di Laura l’occorrente per realizzare ghirlande fantasia e addobbi personali. Il Favoloso Mondo di Adry ispira i visitatori con i multi look di simpatiche renne, creati con panno, lana o pile. Massima sicurezza per la visita al Salone delle Idee Creative grazie alle disposizioni del protocollo #Safebusiness by IEG (https://www.iegexpo.it/it/safebusiness), l’ingresso con 'green pass' previo controllo della temperatura corporea e l’utilizzo della mascherina. Chi non fosse in possesso della certificazione verde può presentare l’esito di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore.

