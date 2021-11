Servizi ambientali: sciopero nazionale

Lunedì 8 novembre: proclamato uno sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente 6 dicembre 2016.

In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei CCNL in oggetto scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito dell’infruttuoso incontro come valutato tra le parti, relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore del 1 marzo 2001, proclamato uno sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente 6 dicembre 2016. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata di lunedì 8 novembre per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

