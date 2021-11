Apre domani, giovedì 4 novembre, la prima edizione di Abilmente Milano, il Salone delle Idee Creative firmato IEG - Italian Exhibition Group dedicato alla community di crafter, artigiani del Do It Yourself e amanti della creatività, al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, fino a domenica 7 novembre.

Apre domani, giovedì 4 novembre, la prima edizione di Abilmente Milano, il Salone delle Idee Creative firmato IEG - Italian Exhibition Group dedicato alla community di crafter, artigiani del Do It Yourself e amanti della creatività, al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, fino a domenica 7 novembre. La visita al Salone sarà in massima sicurezza grazie al protocollo #Safebusiness by IEG, l’ingresso sarà consentito con Green Pass previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina. Chi non fosse in possesso di Green Pass potrà presentare l’esito di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore. Dopo i recenti successi degli appuntamenti di Roma e Vicenza, edizioni che hanno segnato l’atteso ritorno, in tutta sicurezza, della creatività live, con Abilmente Milano IEG porta nel capoluogo lombardo l’expertise e i successi di una kermesse che da oltre 15 anni si distingue sul panorama italiano nel dedicare a migliaia di appassionate di manualità creativa l’offerta più completa per dare sfogo alla passione del fai da te. Un evento aperto al grande pubblico che nasce per replicare sull’area milanese le occasioni di business e divertimento che caratterizzano il Salone nelle sue diverse edizioni, con l’obiettivo di soddisfare il bisogno di una community curiosa, unita e intraprendente di vivere appieno l’appuntamento di riferimento nazionale per il settore. Con oltre 100 espositori selezionati tra i creativi e le creative del DIY, Abilmente Milano è una nuova occasione per i crafter del Nord-ovest della penisola di trascorrere una giornata diversa dal solito immergendosi nei molti mondi della manualità, imparare da zero a usare le mani per dare forma alle idee o migliorare le tecniche di cui si è appassionati, ma anche per far fruttare le proprie abilità prendendo spunto da chi ha scelto di dare un taglio ai ritmi di una vita frenetica per seguire la creatività e farne una professione. Per vivere appieno l’approccio esperienziale, l’anima creativa della manifestazione, tre sono le aree speciali dove sperimentare tutte le tecniche del fai-da-te tra corsi e laboratori di cucito creativo, calligrafia e bijoux tenuti da alcune delle crafter più influenti d’Italia: La Via Delle Idee per confrontarsi con le youtuber e le instagrammer più amate, il laboratorio di moda slow, artigianale e sostenibile Cucito su di Te, e Paper ‘N ‘Joy dove scoprire gli utilizzi creativi di uno dei materiali più versatili, la carta. Al Salone, anche due installazioni artistiche che ricordano e reinterpretano parte della Divina Commedia nel settecentenario della morte del Sommo Poeta: ‘Inferno 3000’, un pannello di 200 metri quadri ambientato in un futuro distopico firmato dal duo DAMSS, Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori, con la Fiber Art (l’espressione artistica che utilizza le fibre tessili), e la ‘Selva Oscura’, opera collettiva realizzata con la tecnica del crochet e del tricot dall’associazione Sul Filo dell’Arte, partendo dagli scarti della lavorazione dei tessuti. È all’insegna dell’empowerment femminile il format IEG che nella giornata di apertura ospita ‘Tessitrici di Sogni’, il progetto della Consulta femminile di Milano in collaborazione con l’Unione Artigiani della Provincia di Milano Monza e Brianza con l’obiettivo di rendere redditizia l’attività manuale e creativa delle donne, con corsi di formazione, rete di contatti e consigli di carattere burocratico-finanziario sulla gestione di servizi di e-commerce e l’avvio di una microimpresa.

