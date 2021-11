Si chiama 'Il salotto delle mamme', lo spazio pensato per chi è appena diventata mamma o per chi è in dolce attesa, promosso a Robecchetto con Induno.

Si chiama 'Il salotto delle mamme', lo spazio pensato per chi è appena diventata mamma o per chi è in dolce attesa, promosso a Robecchetto con Induno. Più nello specifico, si tratta di occasioni di incontro con altre mamme, per condividere esperienze, paure, gioie, difficoltà e chiacchierare davanti ad una tisana, affrontando, contemporaneamente, con l'aiuto di due educatrici, temi quali la gravidanza, l'allattamento, il sonno del bambino e la riorganizzazione personale e familiare. Gli appuntamenti (martedì 2, 16 e 30 novembre e 14 dicembre) sono nel salone della biblioteca civica di via Novara. Per informazioni e contatti 339/5620669 oppure scrivere una mail a ilsalotto [dot] castanese [at] lagrandecasa [dot] it o ancora la pagina Facebook Asilo Nido Robecchetto.

