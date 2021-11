Organizzato con il patrocinio del Comune e promosso da Mc Dondald's, a Busto Garolfo è andata in scena una delle 'giornate insieme a te per l'ambiente'.

Organizzato con il patrocinio del Comune e promosso da Mc Dondald's, a Busto Garolfo è andata in scena una delle 'giornate insieme a te per l'ambiente'. Da contestualizzare in un piu grande progetto nazionale curato da McDonald's Italia, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e del pianeta, la grande catena americana ha lanciato una call to action nazionale, dedicata alla promozione di appuntamenti ecologici nei territori in cui il brand è presente. Durante queste giornate, già oltre 100 su tutto il territorio nazionale, McDonald's mette a disposizione il tempo dei propri dipendenti, collaborando con i cittadini per la riqualificazione del territorio. Attività di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade, per dimostrare l'attenzione all'ambiente di McDonald's e per rendersi davvero utili alla cittadinanza. Ai partecipanti è stato offerto un kit di strumenti utili (salviette, guanti, cappellino, scopa e paletta). Soddisfatta l'Amministrazione bustese, che ha voluto dimostrare la sua vicinanza all'iniziativa con la presenza dell'assessore all'Ecologia, Patrizia Campetti, e ha rilanciato, identificando proprio nell'area limitrofa al Parco e di via Arconate, una zona ideale per continuare nel progetto 'Forestami', che prevede la piantumazione di piante per la riqualificazione dei territori. In merito a quest'ultimo progetto è previsto proprio l'11 novembre un sopralluogo per la definizione delle aree e delle modalità di intervento.

