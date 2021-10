Halloween a Marcallo

Un post-scuola molto particolare per i molti piccoli partecipanti che, anche grazie al supporto dei genitori e all’ispirazione data dalle letture animate, si sono messi in gioco e sono riusciti a dare vita ad alcuni lavoretti.

Giovedì 28 ottobre, in vista del fine settimana di Halloween, le porte del Centro Polivalente San Marco di Via Roma in Marcallo si sono spalancate per un pomeriggio all’insegna della celebrazione più tenebrosa dell’anno. La biblioteca Comunale ha infatti organizzato una lettura animata a tema halloweeniano e, a seguire, un laboratorio creativo, dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

Un post-scuola molto particolare per i molti piccoli partecipanti che, anche grazie al supporto dei genitori e all’ispirazione data dalle letture animate a cura dei bibliotecari, si sono messi in gioco e sono riusciti a dare vita ad alcuni lavoretti, riuscendo a rappresentare alcuni dei più famosi e caratteristici personaggi di questa ricorrenza di origine celtica, che è ormai entrata a pieno nella nostra cultura.

Dopo aver rappresentato mostri, scheletri e fantasmi, dato il grande impegno e la particolare dedizione, i bambini hanno potuto ricevere dei meritati dolcetti e cioccolatini.

Una bella iniziativa, quindi, quella della Biblioteca Comunale, che ha permesso ai bambini (e alle loro famiglie) di passare un pomeriggio spensierato, in compagnia e tornando a casa sazi e soddisfatti dei frutti del proprio lavoro.

