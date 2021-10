Mezzi elettrici per lo spazzamento strade

I cittadini di Villa Cortese vedranno i due operatori preposti allo spazzamento delle strade e allo svuotamento dei cestini girare sul territorio comunale all’insegna della electric mobility.

E’ sempre più alta l’adesione di AEMME Linea Ambiente alla e-mobility, la mobilità sostenibile che, come noto, rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea, oltre che un punto fondamentale del Green Deal Europeo per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento atmosferico. Utilizzare auto alimentate con energia elettrica costituisce un impegno economico non trascurabile per chi lo affronta, ma anche un gesto responsabile nei confronti dell’ambiente. E’ in quest’ottica che AEMME Linea Ambiente, nell’ambito dell’implementazione e ammodernamento della propria flotta, ha bandito una procedura per l’acquisto di sei nuovi mezzi elettrici che prossimamente saranno utilizzati per il servizio di spazzamento e pulizia strade. Nel frattempo, ALA sta promuovendo l’uso di mezzi ecologici anche da parte dei propri fornitori attribuendo, nelle gare che bandisce, un punteggio superiore a quelle aziende che sposano la filosofia green. Ne è un esempio la Cooperativa Sociale Jolly Service, che opera dal 2000 nella gestione dei servizi legati alle attività aziendali e comunali nel settore della manodopera generica e specializzata: vincitrice del bando emesso da ALA per l’attività di spazzamento manuale sul territorio di Villa Cortese, la cooperativa utilizzerà per tale servizio proprio due mezzi alimentati elettricamente. Pertanto i cittadini di Villa Cortese vedranno i due operatori preposti allo spazzamento delle strade e allo svuotamento dei cestini girare sul territorio comunale all’insegna della electric mobility.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro