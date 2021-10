Ristori per impianti e piste da sci

Le imprese turistiche ubicate nei Comuni all'interno dei comprensori sciistici, per le quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato danni economici, potranno presentare domanda per ricevere i ristori.

"Le imprese turistiche ubicate nei Comuni all'interno dei comprensori sciistici, per le quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato danni economici, potranno presentare domanda per ricevere i ristori. Le risorse a disposizione sono pari a 34 milioni di euro". A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, a seguito della firma del decreto di attuazione dell'articolo 2 'Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici' (comma 2 lett. C), del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021. "Si tratta di una misura fondamentale - continua l'assessore Sertori - per dare un sostegno concreto agli operatori della montagna che, in vista della nuova stagione invernale, potranno guardare ad una ripartenza con maggiore fiducia e con più risorse a disposizione". "Un risultato importante - sottolinea - ottenuto attraverso il metodo dell'ascolto e del confronto attuato con i rappresentanti delle singole categorie". "Promessa - conclude soddisfatto Massimo Sertori - mantenuta". TEMPISTICHE - Le domande dovranno essere presentate fino alle 16 del 12 novembre, esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi On Line all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, dal legale rappresentante o titolare dell'impresa richiedente. Tutte le domande ammissibili percepiranno il contributo, pertanto non occorre arrivare primi allo sportello. Prima di procedere con la presentazione della domanda è necessario svolgere le operazioni di 'Registrazione preventiva a Bandi Online'. L'accesso può avvenire con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) e CNS con Pin dispositivo. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE - Sono previste due tipologie di contributi: ontributo per le attività ricettive (alberghi, rifugi etc), agenzie viaggio e tour operator, definito nella sua misura massima (fino a) e aumentato fino al triplo in caso di più unità operative. In questo caso, l'importo definitivo sarà calcolato in relazione al numero delle domande ammesse per poterle soddisfare tutte; contributo per le attività di ristorazione, pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina, nonché per le attività di noleggio di attrezzature sportive e ricreative definito in misura fissa (forfettaria). In questo caso, il ristoro è riservato alle imprese aventi sede operativa entro i 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo. Ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo e in nessun caso i due contributi possono essere cumulati. CHI PUÒ PARTECIPARE - Possono presentare domanda le micro, piccole e medie, grandi imprese in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: risultare attive al momento della presentazione dell'istanza e avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici.

