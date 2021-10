Potenziare i giardini

Il progetto muove un importo di circa 120 mila euro. E mira dritto a un obiettivo: potenziare la fruibilità dei giardini pubblici di via Garibaldi a Canegrate.

Il progetto muove un importo di circa 120 mila euro. E mira dritto a un obiettivo: potenziare la fruibilità dei giardini pubblici di via Garibaldi a beneficio di ogni fascia d'età. Un traguardo che l'Amministrazione comunale di Canegrate spera di raggiungere in due passi: prima con la messa a disposizione di un'area maggiore adibita a giardini pubblici, poi con l'innesto di nuovi giochi in sostituzione di quelli deteriorati. Già da ora la giunta invita però chi frequenterà quegli spazi a garantire il raggiungimento del terzo step, ossia un ottimale e responsabile utilizzo del parco in modo che chiunque possa fruirne tranquillamente.

