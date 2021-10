AMAGA e SASOM fanno la differenza... insieme

AMAGA S.p.A. e SASOM S.r.l. promuovono una nuova campagna di comunicazione rivolta a tutti i cittadini per presentare le novità del servizio di raccolta rifiuti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e contenere la produzione dei rifiuti.

AMAGA S.p.A. e SASOM S.r.l. promuovono una nuova campagna di comunicazione rivolta a tutti i cittadini per presentare le novità del servizio di raccolta rifiuti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e contenere la produzione dei rifiuti. Molteplici le iniziative, realizzate con il supporto di Achab Group, avranno luogo a partire da novembre 2021 e fino alla prossima primavera, rivolto ai cittadini dei Comuni di Abbiategrasso, Bareggio, Gudo Visconti, Motta Visconti, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. Le prime attività previste, rivolte alla cittadinanza in generale, ma anche alle utenze non domestiche e ai docenti, sono focalizzate su diverse tematiche. Il metodo della Tariffa puntuale - Già in vigore nel Comune di Abbiategrasso dal 2014 e presto in attivazione anche a Bareggio, Gudo Visconti, Motta Visconti, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo, rappresenta una delle novità più significative nell’ambito della gestione dei rifiuti sul territorio, che implica una ulteriore responsabilizzazione delle utenze rispetto alla corretta separazione dei rifiuti. In virtù del principio “chi inquina paga”, il calcolo della tariffa puntuale dei rifiuti si basa, oltre che sui tradizionali parametri (superficie, numero di componenti dell’utenza o tipologia di attività economica), anche sull’effettivo quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto. Una ulteriore spinta verso la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata. Tutti i cittadini interessati ad approfondire tale tematica possono partecipare ai webinar online, programmati nelle seguenti date: 19 novembre (dalle 18.30 alle 19.30), 14 dicembre (dalle 20.30 alle 22), 13 gennaio (dalle 18 alle 19.30). Per seguire gli incontri è richiesta la registrazione al seguente link: https://forms.gle/mK8gLZBoqUk8F3F67. Educazione ambientale per le scuole del territorio - Per l’intero anno scolastico 2021/22 saranno disponibili per le scuole del territorio (dall’infanzia alle secondarie di 2°grado) le licenze d’uso di ScuolaPark, l’innovativa piattaforma educativa, realizzata da Achab Group per supportare le attività didattiche e facilitare i progetti formativi integrando strumenti digitali diversificati in base ai cicli scolastici e fruibili in aula o da casa, senza vincoli di orario o organizzativi.

Le adesioni sono limitate alle prime 80 classi aderenti. Per informazioni amaga [at] educazione [dot] org.

