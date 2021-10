La conoscenza della lingua è uno degli strumenti principe di una buona integrazione. Sensibile alla necessità, la scuola Malala di Busto Garolfo organizza un corso di italiano per stranieri con il patrocinio di Caritas parrocchiale e Comune.

La conoscenza della lingua è uno degli strumenti principe di una buona integrazione. Sensibile alla necessità, la scuola Malala di Busto Garolfo organizza un corso di italiano per stranieri con il patrocinio di Caritas parrocchiale cittadina e di Olcella e Comune. L'iniziativa si svolgerà tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30, nella biblioteca comunale di via Magenta 25. Il corso sarà gratuito e rappresenterà, come spiegano i suoi promotori, "Un'occasione non soltanto per imparare la lingua, ma anche per conoscere persone nuove". Nella consapevolezza che la lingua apre le porte non soltanto al dialogo in parole, bensì anche alla possibilità di allargare la cerchia delle relazioni sociali con reciproco beneficio di chi ne è coinvolto. Gli stranieri, sotto il cielo di Busto, rappresentano circa l'otto per cento della popolazione.

