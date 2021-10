La Cultura a Palazzo Malinverni

Da mercoledì 27 ottobre l’Ufficio Cultura sarà attivo a Palazzo Malinverni, negli spazi a piano terra che, fino all’autunno dell’anno scorso, erano occupati dai Servizi demografici.

Da mercoledì 27 ottobre l’Ufficio Cultura sarà attivo a Palazzo Malinverni, negli spazi a piano terra che, fino all’autunno dell’anno scorso, erano occupati dai Servizi demografici. Il trasferimento dalla sede di corso Magenta comporta il cambio dei numeri di telefono che, uniformandosi a quelli degli altri uffici della sede municipale, diventano 0331 471 575/576. Il trasferimento si inserisce nella riorganizzazione complessiva della dislocazione degli uffici che ha come fine, dopo il trasferimento nell’ex tribunale di via Gilardelli di Servizi demografici, Opere Pubbliche e Urbanistica, la razionalizzazione degli spazi disponibili a Palazzo Malinverni. Sempre questa settimana si perfezionerà il trasferimento, interno, dell’Ufficio Palio, Sport ed Eventi negli spazi contigui a quelli del Settore Cultura, mentre nella prima parte di novembre sarà l’arrivo dell’Ufficio Istruzione, sempre da corso Magenta, a completare il riempimento degli spazi ex Servizi demografici. Nelle scorse settimane gli spazi sono stati rimodulati alla luce delle esigenze operative dei nuovi uffici. Per tutti questi uffici l’accesso avverrà dal cortile di Palazzo Malinverni.

