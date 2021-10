Palazzo Malinverni illuminato in verde nelle sere di questo fine settimana in occasione della Giornata mondiale (22 ottobre) per la sindrome di Phelan McDermid.

Palazzo Malinverni illuminato in verde nelle sere di questo fine settimana in occasione della Giornata mondiale (22 ottobre) per la sindrome di Phelan McDermid. L’Amministrazione ha accolto la richiesta avanzata dall’associazione italiana A.I.Sphem onlus per la sindrome di Phelan McDermid. La Sindrome di Phelan-McDermid è una malattia genetica rara causata dalla perdita della porzione terminale di un cromosoma 22. La città di Legnano aveva già, nel 2019, manifestato attenzione al tema in occasione della Legnano Night Run – Io corro per Daniele con una raccolta fondi per la ricerca scientifica a favore di A.I.SPHEM onlus.

