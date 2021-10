Concluso l'intervento alla fontana

Su incarico del Comune di Magenta, Asm, Azienda speciale multiservizi, ha concluso l’intervento di riqualificazione della fontana di via Milano.

Su incarico del Comune di Magenta, Asm, Azienda speciale multiservizi, ha concluso l’intervento di riqualificazione della fontana di via Milano che è ora tornata all’originaria bellezza. I lavori sono iniziati alla fine dello scorso mese di luglio con l'obiettivo di ripristinare il funzionamento della fontana con la sostituzione di due pompe di circolazione dell'acqua. A settembre i tecnici di Asm hanno quindi proceduto al ripristino del sistema di ricircolo, con l'installazione di elettropompe e la sostituzione di tutti gli ugelli deteriorati, nonché alla riparazione dei danni che hanno causato infiltrazioni d’acqua e ammaloramento dei quadri elettrici. “Il ripristino della fontana era un intervento atteso da molto tempo in relazione all'attenzione e alla sensibilità dei cittadini e dell'Amministrazione verso il decoro della Città - ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati - Avere una piazza con una fontana bella e funzionante significa creare luoghi di socialità e quindi avere ricadute positive sul commercio e l'economia locale. Ringrazio Asm per il suo intervento e per la manutenzione costante che riporrà sulla fontana”. “Asm ha con piacere accettato l’incarico di riqualificazione dell’installazione di via Milano che, oltre ad abbellire una parte della Città, rappresenta un punto di aggregazione per i suoi abitanti - ha affermato il direttore generale di Asm, Aldo Amadori - Abbiamo inoltre voluto omaggiare Magenta fornendo e installando gratuitamente un impianto tecnologico per giochi di colore dell’illuminazione notturna dei fari Led subacquei, che consente di illuminare la zona anche con colori caratteristici di specifici eventi”.

