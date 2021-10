La riapertura della chiesa di San Vittore Martire

Sul calendario figura come un giorno qualsiasi. Ma venerdì 22 ottobre per la comunità parrocchiale di Villa Cortese non sarà un giorno come gli altri. Sarà, infatti, quello del saluto della riapertura ufficiale della chiesa di San Vittore Martire in piazza Vittorio Veneto ai fedeli dopo una lunga serie di lavori di riqualificazione resi necessari dai danneggiamenti a causa di un incendio.

Sul calendario figura come un giorno qualsiasi. Ma venerdì 22 ottobre per la comunità parrocchiale di Villa Cortese non sarà un giorno come gli altri. Sarà, infatti, quello del saluto della riapertura ufficiale della chiesa di San Vittore Martire in piazza Vittorio Veneto ai fedeli dopo una lunga serie di lavori di riqualificazione resi necessari dai danneggiamenti a causa di un incendio. Le fiamme, era il mese di settembre 2019, si propagarono dal confessionale e furono opera di mano umana. Ora, però, quel periodo critico è alle spalle e la parrocchia è pronta per riconcedersi ai suoi frequentatori. La celebrazione solenne per quello che sarà peraltro il novantanovesimo anniversario della consacrazione dell'edificio sarà officiata da Monsignor Luca Raimondi ed è in programma alle 21.

