Riqualificazione zona lavatoio

L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo intende procedere alla riqualificazione della cosiddetta zona lavatoio. Un progetto che guarda al futuro.

La storia del passato è pronta per offrirsi al futuro. A tutto beneficio del Comune e dei suoi abitanti. Dopo la riqualificazione dell'edificio ora destinato a sede dell'aula consiliare, l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo intende procedere anche alla riqualificazione della cosiddetta zona lavatoio. "Il progetto - spiegano dallo stesso Comune - riguarda la riqualificazione dell'area di proprietà comunale zona lavatoio ed è finalizzato alla valorizzazione ambientale, turistica e ricreativa del canale principale Villoresi". Non soltanto una resa di omaggio a un patrimonio storico, quindi, ma l'intenzione di regalarlo sotto una veste nuova alla cittadinanza e a chi vorrà beneficiarne come punto di aggregazione e di contatto con l'ambiente. L'opera di progettazione dell'intervento è stata affidata all'architetto Riccardo Carnaghi.

