La Fiera di San Salvatore

I motori per lo svolgimento della 72^ edizione della Fiera di San Salvatore, organizzata dalla Pro Loco sotto il cielo di Casorezzo, sono ormai caldi.

Ritorna, come da consolidata tradizione. E promette di essere sempre un elemento di attrazione per persone di ogni fascia di età e di ritrovo di una socialità piegata dall'emergenza Covid. I motori per lo svolgimento della 72^ edizione della Fiera di San Salvatore, organizzata dalla Pro Loco sotto il cielo di Casorezzo, sono ormai caldi. La rassegna si svolgerà domenica 24 e lunedì 25 ottobre. La giornata inaugurale sarà imperniata sull'universo delle associazioni con momenti di intrattenimento e attività ricreative e sportive dalle 9 nella villa comunale di piazza Grigo. Alle merci e al commercio sarà, invece, dedicata la giornata di lunedì con l'esposizione delle bancarelle a partire dalle 8 per le vie del paese. Per poter accedere all'appuntamento occorrerà essere in possesso del 'green pass' e muniti di mascherine.

