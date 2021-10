Agricoltura: Lombardia leader in Italia

“La Lombardia è la prima regione agricola italiana. Vogliamo però diventare ancora più competitivi con gli altri Stati europei e quindi continueremo ad investire in ricerca innovazione anche in questo settore strategico”.

“La Lombardia è la prima regione agricola italiana. Vogliamo però diventare ancora più competitivi con gli altri Stati europei e quindi continueremo ad investire in ricerca innovazione anche in questo settore strategico”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia intervenendo al centro vitivinicolo Riccagioia, in provincia di Pavia, all’ottava tappa di ‘Agrievolution’, il tour organizzato da Bayer per scoprire l’evoluzione dell’agricoltura in Italia. Il presidente ha poi insistito anche sulla necessità di operare una trasformazione culturale: “Occorre – ha detto – far capire alle persone che l’innovazione in agricoltura non è pericolosa, ma va percepita come un’opportunità che rischia anche di diventare una necessità, poiché la crescita demografica nel mondo richiede una capacità di soddisfare il fabbisogno sempre più elevato di cibo”. “In una regione come la Lombardia che ha fatto della ricerca e dell’innovazione uno dei capisaldi del proprio sviluppo – ha rimarcato – una sede come quella di Riccagioia credo debba diventare un futuro centro di ricerca e sperimentazione a livello nazionale”.

