Riparte il 'Vanzapedibus'

Pronto a partire. Dopo lo 'stop' dovuto all'emergenza sanitaria, ricomincerà, infatti, il prossimo 25 ottobre il 'Vanzapedibus'. Si va a scuola a piedi.

Pronto a partire. Dopo lo 'stop' dovuto all'emergenza sanitaria, ricomincerà, infatti, il prossimo 25 ottobre il 'Vanzapedibus', il servizio di accompagnamento dei bambini a scuoal a piedi. Si riprenderà, allora, con due percorsi, che partono da due capolinea diversi, per raggiungere la Primaria in via Rosmini. Per iscriversi o confermare l’adesione è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune entro e non oltre giovedì 21 ottobre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro