Open day Liuc

Nuova edizione dell’Open Day della LIUC per gli studenti che si iscriveranno alla laurea triennale nell’Anno Accademico 2022/23.

Nuova edizione dell’Open Day della LIUC per gli studenti che si iscriveranno alla laurea triennale nell’Anno Accademico 2022/23. L’appuntamento è giovedì 21 ottobre 2021, alle 14.30, in modalità ibrida (sia in presenza, con posti limitati, in aula C 229, sia in diretta streaming) per avere informazioni sui corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale e sulle opportunità offerte dalla LIUC a tutti gli studenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro