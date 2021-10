I boschi da castagne

Subito ci vengono in mente il fumo che esce dai comignoli delle case e le giornate che pian piano si accorciano, ma la regina dell’autunno è indubbiamente la castagna.

Subito ci vengono in mente il fumo che esce dai comignoli delle case e le giornate che pian piano si accorciano, ma la regina dell’autunno è indubbiamente la castagna. In Lombardia i boschi dove trovarle sono tantissimi, motivo sufficiente per trascorrere una giornata all’aria aperta, in famiglia o con gli amici, e portarsi a casa un 'ricco bottino'. Ecco, allora, qualche luogo ideale per la raccolta: Bergamo - In provincia di Bergamo consigliamo i boschi attorno al Canto Basso. In particolare la località di Albenza, frazione di Almenno San Bartolomeo. In questo caso approfittatene per una visita alla romanica Rotonda di San Tomè. Lago d’Iseo - Marone, una bella località sul Lago d’Iseo, ricca di castagneti. Nelle vicinanze si può ammirare uno dei paesaggi più caratteristici della Val Camonica: le Piramidi di Zone, formazioni rocciose alte fino a 30 metri. Alta Brianza - In questa zona consigliatissimo per la raccolta delle castagne è il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Da non perdere il borgo di Montevecchia e in particolare il punto panoramico del Santuario della Beata Vergine del Carmelo. Varese - Qui suggeriamo i boschi di Brinzio alle pendici del monte Martica. Il percorso è molto semplice ed adatto alle famiglie con bambini, meta ideale per una giornata all’insegna della natura. Valtellina - Particolarmente consigliata per i “buongustai” questa zona è molto conosciuta anche per i suoi castagneti. Rinomati quelli di Albaredo per San Marco, raggiungibile da Morbegno. Dopo la raccolta consigliamo una sosta per gustare una delle tante specialità locali. Triangolo Lariano - Da oltre un millennio il castagno segna la storia , l'economia e il paesaggio di questa zona. Si possono raccogliere castagne a Barni dove si erge il colossale castagno 'Castanum de Buncava', nelle selve di Rezzago e di Caglio o a Valbrona.

