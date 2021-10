Un nuovo appuntamento della rassegna 'Buccinasco contro le mafie'. 'Come vota la 'Ndrangheta': il 28 ottobre, alle 21, alla Cascina Robbiolo.

Un nuovo appuntamento della rassegna 'Buccinasco contro le mafie', per riflettere insieme a esperti e osservatori privilegiati di un tema 'scomodo' come la capacità della criminalità organizzata di creare consenso e insinuarsi nelle istituzioni. 'Come vota la 'Ndrangheta' (questo il titolo), allora, è in programma il 28 ottobre, alle 21, alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro); interveranno Alberto Nobili (già procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano), Nadia Rosa (sindaco di Lonate Pozzolo), Rosa Palone (assessore alla Cultura Antimafia di Buccinasco) e Alessandro Boldrini (giornalista, militante della Carovana Antimafia).

