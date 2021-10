E_mob: mobilità elettrica

Dopo un anno di fermo causato dalle misure di contenimento della pandemia, torna in presenza e_mob, Festival nazionale della mobilità elettrica.

Dopo un anno di fermo causato dalle misure di contenimento della pandemia, torna in presenza e_mob, Festival nazionale della mobilità elettrica, che dal 16 al 19 ottobre vedrà svolgersi la sua quinta edizione nel centro di Milano. Quattro giorni di esposizione tra Piazza Duomo, via Mercanti e Piazza Cordusio, affiancati da due intense giornate di discussione e presentazione di soluzioni per concretizzare la transizione verso una mobilità sempre meno dipendente da combustibili fossili. La comunità di e_mob, che raccoglie attori pubblici e privati impegnati nel settore italiano della mobilità elettrica, ha l’ambizioso obiettivo di tracciare la via per “un’altra mobilità possibile” – come recita il titolo della manifestazione. Punta infatti a incidere nell'agenda nazionale del PNNR suggerendo passi concreti verso la decarbonizzazione dei trasporti. Decarbonizzazione che non si configura come la sola sostituzione del parco veicoli con motore a combustione interna, bensì come un cambio di prospettiva generale: da qui la scelta di dare spazio, tanto nell’esposizione quanto nei convegni, a veicoli elettrici per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità come la gestione dei rifiuti, per la logistica specie di ultimo miglio, per la micromobilità come cargo bike a pedalata assistita. Un altro aspetto importante di questa edizione di e_mob è la scelta di fare squadra con le imprese italiane del settore. In questo senso il 14 ottobre andrà in scena una pre-conferenza nell’auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia, che presenterà un accordo per la creazione della filiera della seconda vita delle batterie e ne affronterà risvolti tecnico-scientifici, legislativi, politici. Sul sito di e_mob è possibile visionare il programma completo e iscriversi all’evento per poter partecipare in presenza. Sarà possibile assistere anche in streaming.

