Da sabato 22 a domenica 31 ottobre Milano conferma la propria vitalità ospitando, la prima edizione di Milano Restaurant Week, iniziativa promossa da Milano&Partners con Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano e Nexi per valorizzare il mondo della ristorazione coinvolgendo capillarmente la città e i suoi quartieri. Questa prima edizione, che nasce in concomitanza con le manifestazioni Tuttofood e HostMilano (dal 22 al 26 ottobre, Fiera Milano Rho), si pone, da un lato, come un segnale importante per la ripresa del settore, dall’altro, è orientata a promuovere in modo originale la scoperta della multiforme offerta gastronomica del territorio. Per il pubblico sarà possibile prenotare tramite l’innovativa piattaforma Milano Restaurant Week un’esperienza culinaria unica a un prezzo speciale, scoprendo – in base al quartiere e alla tipologia di cucina – i vari ristoranti e i menù degustazione proposti a prezzo fisso 20, 40, 60 e +80 euro.

