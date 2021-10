La 'Casetta del Buonumore'

A Cassano Magnago raddoppiano le iniziative culturali dei privati al servizio della Comunità, grazie all’inaugurazione della 'Casetta del Buonumore', avvenuta venerdì 1°ottobre in via Monti 24, in occasione della giornata internazionale del Sorriso.

Si tratta di un manufatto in legno delle dimensioni di 38 x 50 centimetri, decorato con materiale di riciclo e dotato di finestrelle, in cui saranno inseriti dei foglietti con delle simpatiche domande a cui tutti, grandi e piccini, potranno dilettarsi nel rispondere, per favorire la condivisione di esperienze ed emozioni personali: le risposte, che potranno essere lasciate alla Casetta in forma del tutto anonima, verranno poi pubblicate sui Social, per conoscersi e raccontarsi, sorridendo insieme. Anche questa iniziativa si deve alla tenacia e allo spirito di condivisione di un’Imprenditrice Cassanese che ha deciso di affiancare alla sua attività anche l’impegno civico, divenendo dapprima Referente del gruppo di Controllo di Vicinato della zona, recentemente attivato, a cui ha aggiunto anche questa ulteriore ed originale iniziativa, costruendo la casetta con le proprie mani: protagonista di questo bel gesto a favore della cittadinanza è Cassandra Guzon, titolare di 'Ever Baby', e-commerce dedicato al mondo dei Bambini, che si è evoluto nel tempo divenendo un Market Place in cui si possono trovare prodotti di artigianato per l’infanzia. Cassandra ha coinvolto nella sua impresa diverse altre artigiane e mamme del Territorio, che propongono le loro splendide creazioni, personalizzabili ed adattabili a richiesta, ai clienti del web. La nuova avventura di 'Ever Baby' parte da Cassano, ma la sua ideatrice ha tutte le intenzioni di installare altre “Casette del Sorriso” oltre la provincia di Varese e, - perché no! -, in tutta Italia. “Ho realizzato la casetta”, racconta Cassandra Guzon, “con l’obiettivo di favorire la coesione sociale nel quartiere attraverso il divertimento e il sorriso, che in questi due anni molti complicati si è affievolita, sperando di coinvolgere tutti i Cassanesi e i cittadini delle Città limitrofe. La casetta è costituita da varie finestrelle in cui verranno inseriti dei bigliettini, ognuno con una domanda che riguarderà la singola persona, per darle modo di conoscere meglio sé stessa attraverso il sorriso derivante dal ricordo dei bei momenti vissuti, delle proprie aspirazioni, coinvolgendo anche il prossimo in questo percorso con la condivisone di pezzi della propria vita e dei propri pensieri con la comunità. Vorrei coltivare questa esperienza condividendo sui social le risposte attraverso una pagina-evento appositamente dedicata e denominata ‘Hai un secondo per sorridere?’, utilizzando l’hashtag #everbabysmile per rendere maggiormente rintracciabile sul web il progetto. Ho pensato e realizzato questo Gioco senza età perché amo il sorriso sui volti delle persone e mi riempio di gioia quando sono io che riesco a provocare questo stato d’animo. Vi invito tutti a venire a visitare la casetta”, conclude, “e a partecipare alla sfida del sorriso quotidiano aiutandomi a diffondere questa pratica tra i vostri famigliari, amici e vicini di casa perché, se un quartiere sorride, contribuisce a rendere la nostra quotidianità più vivibile e gioiosa, accantonando anche solo per pochi minuti le preoccupazioni che la vita ci obbliga ad affrontare”. Il consigliere comunale Andrea Pisani ha aggiunto: “Ringrazio di cuore Cassandra per aver realizzato questa casetta del buonumore che va ad aggiungersi alla Casetta di Nicky, la piccola libreria gratuita, che ha favorito la cooperazione tra Residenti e il circolo della cultura e della lettura nella nostra Città.

Questo parallelo tra casette, situate quasi agli antipodi dei confini comunali, stimolerà fattivamente la collaborazione tra i Cittadini coinvolgendoli in un gioco tanto semplice quanto simpatico. Sono le iniziative come queste che testimoniano ulteriormente quanto sia attivo e vivace il nostro tessuto civico e imprenditoriale, capace di coniugare il giusto profitto con iniziative lodevoli di attenzione al prossimo. A Cassandra porgo i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione per aver trasmesso un sorriso, attraverso un meccanismo pro attivo che coinvolgerà Adulti e Bambini e per aver costruito un network di imprenditrici Donne che collaborano per offrire Prodotti Artigianali dedicati all’infanzia e che hanno la nostra Cassano Magnago come centro operativo”.

