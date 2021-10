LIUC – Università Cattaneo e World Manufacturing Foundation nell’ambito della World Manufacturing Week: 'Strumenti finanziari per una nuova stagione economica'.

La crescita e lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative possono svolgere un ruolo fondamentale nei prossimi anni per una ripartenza da consolidarsi nel tempo. Lo stesso risparmio si sta allocando anche in Italia in circuiti diversi da quelli tradizionali. È la tendenza verso una nuova stagione economica che sta prendendo piede anche nel nostro Paese. Su questo tema verte l’evento, organizzato dalla LIUC – Università Cattaneo e World Manufacturing Foundation nell’ambito della World Manufacturing Week, dal titolo 'Strumenti finanziari per una nuova stagione economica' che si terrà mercoledì 20 ottobre, a partire dalle 9.30, a Villa Erba, a Cernobbio, in presenza e online. Apre la serie di interventi la professoressa LIUC Anna Gervasoni.

