Biolubrificanti e mitigazione ambientale

Ambiente: il 27 ottobre incontro di Innovhub SSI su 'Biolubrificanti e mitigazione della contaminazione ambientale. Mercato e principali applicazioni dei biolubrificanti'.

La natura chimica dei biolubrificanti, a partire da più semplici costituiti da oli vegetali non trasformati, sino a quelli più evoluti messi a punto per soddisfare un ampio spettro di impieghi per la lubrificazione; la situazione normativa, con particolare riferimento alla esenzione delle accise che grava sui lubrificanti classici a causa della loro origine minerale; alcune success stories che hanno consentito un’agevole sostituzione dei fluidi classici con biolubrificanti e le ricadute che hanno comportato in termini di efficienza, qualità delle lavorazioni, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; i lubrificanti e biolubrificanti destinati all’impiego nelle macchine dell’industria alimentare; i risultati preliminari ottenuti nel corso di un progetto di ricerca fortemente voluto da ASSITOL, gruppo Olio di Sansa di Oliva volto all’individuazione di impieghi alternativi non alimentari per l’Olio di Sansa di Oliva. Sono i temi del webinar del 27 ottobre, promosso da Innovhub, Stazioni Sperimentali per l'Industria, società partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Gli interventi intendono anche promuovere la prevenzione della contaminazione da oli minerali che attualmente si verifica in tutte le fasi della catena produttiva dei prodotti alimentari, a partire dal campo per arrivare al packaging, attraverso raccolta, trasporto, stoccaggio, processing e confezionamento. Relatori: Marco Bellini – Bellini Lubrificanti SpA, Zanica (BG), Paolo Bondioli – ASSITOL, Roma, Igor Calderari – ASSITOL, Roma, Liliana Folegatti – INNOVHUB – SSI, Milano. I biolubrificanti si possono definire come prodotti organici che contengono almeno un legame estere tra uno o più acidi carbossilici di origine naturale ed un alcol, sia esso mono, di o polifunzionale, di origine naturale o sintetica. In ogni caso, questi lubrificanti sono caratterizzati dalla biodegradabilità, dall’assenza di tossicità e di idrocarburi di origine minerale. L'evento si inserisce nel programma di webinar organizzati in collaborazione con la Società Italiana per lo studio delle Sostanze Grasse (SISSG) e l'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio.

