Assemblea pubblica per illustrare la proposta di Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Vanzaghello.

Si intitola 'Costruiamo il futuro', l'assemblea pubblica organizzata in programma giovedì 14 ottobre, alle 21,c in sala consiliare e in diretta streaming sul canale YouTube 'Vanzaghello in Onda'. Sarà l'occasione per illustrare la proposta di Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Vanzaghello (per presenziare è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail pgt [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it compilando il modulo). Nei giorni 19 e 26 ottobre e 2 novembre, invece, sempre in sala Consiglio e da remoto tramite piattaforma Zoom, si terranno tre diversi tavoli tematici, ai quali potranno partecipare i principali portatori d’interesse, fermo restando la possibilità a tutta la cittadinanza di parteciparvi. Più nello specifico, i tavoli sono coordinati da un professionista del gruppo del PGT, che guida e modera gli interventi, e da un verbalizzante. Il coordinatore introduce al tavolo alcune riflessioni di partenza che hanno portato alla stesura della proposta di PGT depositato ai fini della proceduta di VAS. A seguire ogni partecipante può fornite il proprio contributo alla discussione con idee e suggerimenti, che saranno valutati ed, eventualmente, inseriti nel PGT prima della sua adozione (per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo, da inviare all’indirizzo mail pgt [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it).

