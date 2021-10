Lavori al ponte sull'Olona

Cominceranno lunedì 11 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sull’Olona di viale Toselli. Due le fasi dell’intervento.

Cominceranno lunedì 11 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sull’Olona di viale Toselli. Due le fasi dell’intervento. La prima consiste nella sostituzione dei giunti tecnici, ossia quelli fra ponte e sede stradale, e comporterà la riduzione del traffico a una corsia per senso di marcia nel tratto fra la via Cuzzi e il sovrappasso dell’ingresso al parco Castello sino a venerdì 15 ottobre. La sostituzione dei giunti è operazione che deve essere effettuata periodicamente. La seconda riguarderà il sottoponte e potrà svolgersi in presenza del normale flusso veicolare.

