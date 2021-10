Infermieri: aperto l'anno accademico

In aula Suor Bianca e aula B dell'Ospedale di Busto Arsizio, la cerimonia di apertura dell'Anno accademico del corso di Laurea in Infermieristica 2021-2022.

In aula Suor Bianca e aula B dell'Ospedale di Busto Arsizio, la cerimonia di apertura dell'Anno accademico del corso di Laurea in Infermieristica 2021-2022. A portare il saluto di benvenuto alle quaranta matricole presenti sono stati il direttore didattico, dottoressa Elisabetta Balestreri, il direttore sociosanitario Asst Valle Olona, dottor Marino Dell'Acqua, e il direttore amministrativo, dottor Marco Passaretta. Sono intervenuti anche gli studenti laureandi, che hanno trasmesso il loro incoraggiamento e la loro testimonianza, ai quali il Direttore amministrativo ha consegnato simbolicamente una penna: augurio di una prima firma contrattuale. Il direttore sociosanitario ha ricordato il valore della professione: "Capacità, empatia, ascolto vero: avremo sempre bisogno di infermieri con queste qualità. In grado di leggere e interpretare le emozioni, senza censurarle". "Essere infermiera significa anche nascondere le proprie lacrime per disegnare sorrisi sui volti delle persone, e il prendersi cura dell'altro può solo avere questo effetto" sono le parole con cui ha concluso l'incontro la dottoressa Balestreri.

