Riqualificazione dell'edificio abbandonato

Un risultato che l'Amministrazione comunale di Arconate e il Comune definiscono “storico”. "A novembre, infatti, partiranno i lavori per la ristrutturazione dell'edificio abbandonato di via Gallarate - scrivono sulla pagina Facebook ufficiale del Municipio - Si inizierà con la demolizione dei balconi su strada e con la pulizia del cantiere, per passare poi alla riqualificazione vera e propria. Nel frattempo come Amministrazione avvieremo un confronto con il vicinato per risolvere insieme il problema viabilità e parcheggi. Un grande lavoro silenzioso e sottotraccia, che ha visto impegnati il sindaco Sergio Calloni e gli assessori Serenella Sergi e Francesco Colombo. Spariranno sporcizia, degrado e abbandono; al loro posto saranno costruiti 14 appartamenti, 16 box auto e 2 negozi. Scomparirà l’incuria e l’insicurezza e troveranno spazio nuove abitazioni per le famiglie e possibilità di sviluppo commerciale. E così, grazie all’interesse del privato e alle nuove norme regionali, sarà risolto uno dei problemi urbanistici più evidenti nel nostro paese. Un risultato importante, che pone al centro l’interesse del quartiere e di tutta la comunità, e che renderà Arconate ancora più bella e vivibile".

