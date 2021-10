Una giornata assieme ai nonni. Tutto pronto, infatti, a Vanzaghello per la 'Festa dei Nonni', organizzata dal Centro Sociale Anziani e dal Comune.

Una giornata assieme ai nonni. Tutto pronto, infatti, a Vanzaghello per la 'Festa dei Nonni', organizzata dal Centro Sociale Anziani e dal Comune. L'appuntamento è per il 3 ottobre: alle 11.15 ci sarà la Messa nella chiesa Parrocchiale, mentre alle 15.15 è in programma un momento di intrattenimento proprio al Centro Anziani con il video con il saluto dei bambini della scuola Materna Parrocchiale e, quindi, spazio alla commedia del gruppo 'I Amis' 'Una curti da Vanzaghel'; a seguire, canzoni e musiche di quando si era giovani con la 'Gaetano Band'. Da ricordare che l'ingresso è consentito solo con il 'green pass'.

