False assicurazioni: aumento delle truffe online

Aumento delle truffe online di false assicurazione auto. Codancons: "Prestare sempre la massima attenzione e contattarci, subito, in caso di simili situazioni".

Aumento delle truffe online di false assicurazione auto. Il piano è semplice ed efficace, i clienti, spesso attirati dalla convenienze delle offerte proposte si registrano sul sito delle società promotrici. Una volta inviti i propri dati e ottenuto il preventivo, il consumatore invia il denaro per ottenere la polizza. Si riceve in pochi istanti via mail il contratto Rc auto con tutte le specifiche richieste, ma poi il veicolo non viene assicurato. Oppure può accadere che il veicolo venga assicurato regolarmente, ma per un periodo più breve rispetto a quello richiesto dal cliente o le classi di merito non siano adeguatamente rispettate e in caso di sinistro, l’assicurato è chiamato a rispondere in parte anche direttamente. Per il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Queste truffe si stanno ormai diffondendo a macchia d’olio in tutt’Italia mietendo numerose vittime. Una corretta informazione è indispensabile al fine di evitare di cadere in trappola”. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza potete rivolgervi all’associazione al numero 02/29419096 oppure tramite mail all’indirizzo info [at] codaconslombardia [dot] it.

