Ruba le offerte in chiesa: fermato

L'episodio, nelle scorse ore, ad Inveruno. Un uomo ha rubato le offerte dalle cassette della chiesa di San Martino. Subito bloccato dalla Polizia locale.

Un mezzogiorno movimentato quello di oggi a Inveruno, dove la Polizia locale ha fermato e denunciato per furto un uomo di 46 anni, di Cinisello Balsamo, che aveva rubato le offerte nella cassetta della chiesa di San Martino. Ad avvisare il comando dei Vigili è stato il parroco don Marco, presente al momento del fatto. L’uomo, datosi alla fuga, è, però, stato raggiunto in via Grandi e successivamente accompagnato in ufficio per gli atti di rito, mentre il denaro è stato restituito alla Parrocchia.

