Da Ticino a Ticino in stand-up paddle

Chiamatela impresa anche se è una sfida mossa da una nobile causa: dalle Bolle di Magadino in Svizzera (la foce dove il Fiume Ticino entra nel Lago Maggiore) sino a Sesto Calende, dove il Lago si stringe tornando a chiamarsi Ticino, percorsi 'a cavallo' di un stand-up paddle.

dalle Bolle di Magadino in Svizzera (la foce dove il Fiume Ticino entra nel Lago Maggiore) sino a Sesto Calende, dove il Lago si stringe tornando a chiamarsi Ticino, percorsi 'a cavallo' di un stand-up paddle. Questo è quello che accadrà giovedì 30 Settembre: quattro giorni pagaiando in solitaria sul Lago Maggiore. Henrique, in piedi su una tavola spinta solo con la forza di un remo, affrontando questa suddivisa in tappe di 20 chilometri ciascuna. Accompagnato solo da un secondo paddle, al traino, utile per portare con se le vettovaglie e l’attrezzatura per dormire in tenda. L'arrivo a Sesto Calende è previsto per domenica 3 ottobre verso le 15 - 15.30 e ad aspettarlo ci saranno i volti legati alla pubblica amministrazione (certa la presenza dell’Assessore al Turismo Edoardo Favaron), all'accoglienza turistica (sarà presente il direttivo della Pro Loco supportato dai commercianti) ed al sociale (con l’associazione Amici di Tommy&Cecilia Onlus). Inoltre, a scortare gli ultimi centinaia di metri di Henrique ed il Suo paddle ci saranno i Ragazzi del CSCK, ovvero gli atleti del Circolo Sestese Canoa Kayak. Questo perché l'iniziativa di Henrique, che per alcuni può sembrare solo sportiva, in verità è una nobile raccolta fondi per sostenere la Svizzera ALL4ALL, una Associazione che aiuta i disabili. ALL4ALLticino.ch è un gruppo di runner, maratoneti e appassionati pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perché costretto su una sedia a rotelle, donando momenti di straordinaria normalità. ALL4ALL provvede all’acquisto ed alla manutenzione degli ausili specifici necessari per la corsa in sicurezza dei disabili. 'Dal Ticino al Ticino', in questo modo hanno chiamato l'iniziativa,

è la sfida di uno per tutti, perché ognuno di noi, anche con un piccolo gesto, può compiere magiche imprese! HenriMei remerà e ciascuno di noi potrà donare il proprio contributo a: ASSOCIAZIONE ALL4ALL IBAN CH04 0076 4145 3096 1200 1. Potrete seguire questa dalle pagine social di https://www.facebook.com/dalticinoalticino dove Henrique, durante le pause concesse dall'attraversata, condividerà la sua solitaria.

