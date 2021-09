Riprende la caccia

La giunta regionale ha approvato le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022 in adeguamento al parere Ispra.

La giunta regionale ha approvato le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022 in adeguamento al parere Ispra. "Riapriamo la caccia in Lombardia" ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. "Un provvedimento necessario per rispondere all'atto monocratico del Tar della Lombardia, avvenuto senza confronto. Il documento approvato ha validità fino al 7 ottobre in attesa della sentenza sul calendario originale dopo la quale decideremo quale strada intraprendere garantendo comunque il proseguo dell'attività. Con questo atto si riducono le giornate perse e si dà la possibilità ai cacciatori che hanno pagato le licenze di riprendere l'attività". Con la nuova delibera si riattiva l'esercizio venatorio su tutto il territorio regionale. La caccia al cinghiale, in tutte le sue forme (collettive e in selezione), non era stata interrotta. La caccia in selezione agli ungulati poligastrici (cervo, capriolo, camoscio e muflone), regolamentata con decreti dei dirigenti AFCP, prosegue ovunque con effetto immediato.

