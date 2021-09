Studenti del Seminario, diaconi

Domani, sabato 25 settembre (alle 9), 22 studenti del Seminario saranno ordinati diaconi nel Duomo di Milano dall’Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini.

Domani, sabato 25 settembre (alle 9), 22 studenti del Seminario saranno ordinati diaconi nel Duomo di Milano dall’Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini. La celebrazione, che sancisce un importante passo verso il sacerdozio, sarà trasmessa in diretta sul portale della Diocesi (www.chiesadimilano.it), sul canale Youtube.com/chiesadimilano e su Chiesa Tv (Canale 195 del digitale terrestre). I candidati a diventare preti (la loro ordinazione sacerdotale è prevista per l’11 giugno 2022) hanno storie molto diverse. Il più giovane ha 23 anni, il più anziano 57. Tra loro c’è chi si è laureato in Ingegneria, chi è stato infermiere, chi ha studiato per diventare un esperto in comunicazione o un veterinario. Ma anche chi ha lavorato come idraulico. Pur provenendo da esperienze di vita così differenti, i futuri sacerdoti sono stati unanimi nello scegliere il motto e l’immagine che ogni anno le classi di seminaristi individuano come segni identificativi della loro vocazione. Per il motto la scelta è caduta sulla frase che Gesù risorto rivolge nel Vangelo di Matteo ai discepoli increduli: "Io sono con voi". Per l’immagine si è convenuto sul dipinto dell’artista americano Mike Moyers intitolato l’Hallelujah. "Il quadro - spiegano i candidati - rappresenta il Regno di Dio illuminato dalla sua luce gloriosa e abitato da tutti coloro che hanno fatto esperienza della sua opera redentrice per mezzo di Cristo. Una moltitudine di persone segnate dalle loro storie, dove anche le più difficili e frastagliate sono curate con compassione e amore, illuminate dalla Sua presenza".

